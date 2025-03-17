Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, διατάχθηκε μετά τις καταγγελίες γονέων ότι γυμναστής σχολείου στην Πάτρα, ζήτησε μόνο μαθήτριες «μοντελάκια» για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα Δευτέρα 17/03/2025, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο εκπαιδευτικός κλήθηκε σε έγγραφη απολογία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας η οποία επίσης διερευνά τις καταγγελίες.

Το θέμα αποκάλυψε η «Πελοπόννησος» με προχθεσινό της δημοσίευμα με το οποίο μετέφερε τις διαμαρτυρίες γονέων, καθώς ο γυμναστής φέρεται να είπε ότι «θέλει… ψηλές, αδύνατες και κατά προτίμηση καστανές κ.λπ.» μαθήτριες για την παρέλαση.

Πηγή: skai.gr

