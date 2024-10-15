Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο γυμναστής που παρενόχλησε σεξουαλικά 17χρονη

Ο 31χρονος καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με 3ετή αναστολή - Κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση (σε βαθμό πλημμελήματος)  

Δικαστήριο

Ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 31 ετών γυμναστή που καταγγέλθηκε από 17χρονη αθλήτριά του ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, κατ' επανάληψη, το τελευταίο 15ήμερο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση (σε βαθμό πλημμελήματος), με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την πράξη, τονίζοντας ότι η ανήλικη παρακινήθηκε από "τρίτο πρόσωπο" να κάνει την καταγγελία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

