Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα - Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε., αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά, σημειώνει η εταιρεία.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών, καταλήγει.

Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση κατάσβεση, προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το apohxos.gr, οι αστυνομικοί προσήγαγαν και έναν άνδρα, αφού οι περίοικοι εντόπισαν ένα άτομο στο σημείο να κινείται ύποπτα στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά:

Πηγή: skai.gr

