Πάτρα: Άγριο ξύλο μεταξύ καρνιβαλιστών στη μέση του δρόμου

Σοβαρό επεισόδιο με άγριο ξύλο σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί της Κυριακής στη διασταύρωση των οδών Ρήγα Φεραίου και Ερμού στην Πάτρα.

Πέντε άτομα – καρναβαλιστές συνεπλάκησαν μπροστά στα έντρομα μάτια των υπολοίπων, σύμφωνα με το tempo24. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έφθασε στο σημείο ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας με δικυκλιστές της ΔΙΑΣ και δύο περιπολικά.

Οι νεαροί είχαν προλάβει να εξαφανισθούν ενώ υπάλληλοι καταστημάτων περιέγραψαν στους αστυνομικούς τι συνέβη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.



Πηγή: skai.gr

