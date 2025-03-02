Με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και την τελετή λήξης κορυφώνονται σήμερα στην Πάτρα οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Το τελευταίο διήμερο κυριαρχούν στην Πάτρα τα νιάτα, ο παλμός, η χαρά, η ενέργεια και η εξωστρέφεια, με τους χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας. Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η δημοτική μουσική και θα ακολουθείται από τα 17 άρματα του Δήμου, που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριό του, με τις ονομασίες «Προπομπός», «Καρνάβαλος», «Θα π(ι)ούμε το νερό νεράκι», «Gang Bank», «Smile» με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του Πανεπιστημίου Πατρών στις παρελάσεις, «Γοργόνα», «Αλογόψαρο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Λαγός», «Μαριονέτες», «21 Γάτες» (2 άρματα), «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουζέλ», «Μουσικοί του Τσίρκου» και «Σκυλάκι». Ανάμεσα στα άρματα ξεχωρίζει άνθινο άρμα με τη «βασίλισσα», Ελένη Μπάδα που θα βρίσκεται μέσα σε 30.000 γαρύφαλλα.

Αμέσως μετά θα παρελάσουν οι περίπου 55.000 καρναβαλιστές, μέλη των 165 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», ενώ 30 πληρώματα του θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές. Το «ποτάμι» των χιλιάδων καρναβαλιστών αναμένεται να μεταμορφώσει την Πάτρα σε μια μεγάλη χορευτική πίστα με ρυθμούς παρέλασης. Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα άρματα του σοκολατοπόλεμου και πρωταγωνιστές τους σοκολατορίχτες που κρατούν ζωντανό το παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές. Η παρέλαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Στις 9:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του καρναβαλιού στον μώλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας. Κατά την διάρκεια της τελετής θα κυριαρχήσει η καύση του βασιλιά καρνάβαλου, όπου μέσα από τις στάχτες θα μεταδώσει τα μηνύματα της αναγέννησης. Παράλληλα πλήθος πυροτεχνημάτων αναμένεται να φωτίσουν τον ουρανό.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει και το οποίο συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνει συναυλία με την Klavdia, που θα τραγουδήσει διασκευές των Playmen, συμμετέχοντας στο live show των Playmen, καθώς και συναυλία των ABOVE SUSPICION BAND ως live opening band με χορογραφίες . Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι.

Στο μεταξύ, η Πάτρα συνεχίζει να κατακλύζεται ακόμα και σήμερα από χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν, έστω και για λίγες ώρες, να ζήσουν από κοντά το πατρινό καρναβάλι, να διασκεδάσουν και να συμμετάσχουν στην μεγάλη γιορτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

