Θεσσαλονίκη: Δράστες πιάστηκαν στα πράσα να κλέβουν σιδερένια πλέγματα από αερογέφυρα

Τους κλέφτες εντόπισαν οι αστυνομικοί ενώ έκαναν περιπολίες, την ώρα που φόρτωναν σε καρότσι τα σιδερένια πλέγματα - Αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του έργου

Περιπολικό

Στα πράσα πιάστηκαν δύο αλλοδαποί να κλέβουν σιδερένια πλέγματα από την αερογέφυρα της οδού Δενδροποτάμου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μενεμένης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τους δράστες εντόπισαν αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο των περιπολιών, την ώρα που τοποθετούσαν σε καρότσι τα σιδερένια πλέγματα προκειμένου να τα απομακρύνουν. 

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του έργου ανακατασκευής της αερογέφυρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη κλοπή υποδομές
