Καμίνια: Απομακρύνθηκε η χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας - Βίντεο

Από το στρατό παρελήφθη η χειροβομβίδα - Η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί στο σημείο αποκαταστάθηκε 

UPDATE: 14:41
Καμίνια

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή των Καμινίων, στην οδό Γέρμα, μετά από εντοπισμό χειροβομβίδας, δεμένης με ταινία, σε πυλωτή πολυκατοικίας. 

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών το οποίο παρέλαβε, μαζί με τον στρατό, την χειροβομβίδα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί στο σημείο αποκαταστάθηκε. 

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: χειροβομβίδα εκρηκτικά Αστυνομία
