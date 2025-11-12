Λογαριασμός
Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που ασελγούσε σε ανήλικους

Οδηγήθηκε σήμερα, στις 9 το πρωί στον Ανακριτή Βόλου - Η απολογία του διήρκησε μια ώρα και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Βόλος

Στον Ανακριτή Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, στις 9 το πρωί, ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Έφτασε στα δικαστήρια με ψηλά το κεφάλι και έδειχνε άνετος απέναντι στις κάμερες.

Η απολογία του στον Ανακριτή διήρκησε μια ώρα και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

TAGS: Βόλος ασέλγεια ανήλικοι Λιμενικό
