Ένας 12χρονος μαθητής τραυματίστηκε μέσα σε σχολείο, στην περιοχή του Ρίου, της Πάτρας, έπειτα από ρίψη κροτίδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άγνωστος δράστης έριξε χθες το πρωί μέσα στο Γυμνάσιο του Ρίου μία κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.

Αμέσως μετά, ο 12χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από την πλευρά της η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, ενώ έχει ήδη σχηματισθεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

