Σε μια ιδιαίτερα περίεργη κλοπή προχώρησαν τα τελευταία 24ωρα άγνωστοι δράστες, καθώς από τα νεοφυτεμένα παρτέρια του δήμου Θεσσαλονίκης «εξαφανίστηκαν» η μέντα, το θυμάρι, ο δυόσμος και άλλα αρωματικά φυτά όπως δενδρολίβανο, αμπαρόριζα, πράσινη και μπλε λεβαντίνη.

Η αντιδημαρχία Πρασίνου, εδώ και τέσσερις ημέρες φύτεψε σε δώδεκα παρτέρια της Νέας Παραλίας περίπου 1.500 αρωματικά φυτά, θέλοντας να αναβαθμιστεί ο δημόσιος χώρος.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως άγνωστοι ήδη έκλεψαν πάνω από 30 φυτά, ξεριζώνοντας τα από το χώμα και αφήνοντας άδειες τρύπες.

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης των παρτεριών, τα συνεργεία εντόπισαν τις απώλειες, τις οποίες και θα φροντίσουν να αντικαταστήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο.

O αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, ανέφερε ακόμη πως εάν κάποιος από τους πολίτες έχει οικονομική αδυναμία στο να προμηθευτεί τα αρωματικά φυτά για το μπαλκόνι ή τον κήπο του, να προσέρχεται στα φυτώρια του δήμου, προκειμένου να του δίνονται αντί να ξεριζώνονται.

Πηγή: skai.gr

