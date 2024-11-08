Πατέρας του 12χρονου που εγκλωβίστηκε στο φρεάτιο: «Το παρέσυραν με ένα 5ευρω»

Ο πατέρας του 12χρονου αγοριού που μεγαλύτεροι μαθητές του Γυμνασίου εγκλώβισαν μέσα σε φρεάτιο του σχολείου, στη Νέα Ιωνία, εξήγησε πώς έγινε το γεγονός και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε αμέσως για το σοβαρό συμβάν.

«Η παρέα η οποία τον παρέσυρε ήταν τρίτης γυμνασίου, άγνωστα παιδιά εν ώρα αποχής στο σχολείο. Δεν σπρώχτηκε το παιδί μέσα, παρασύρθηκε με ένα 5ευρω το οποίο του είπαν τα μεγαλύτερα παιδιά ότι έπεσε μέσα. Δεν το έσπρωξαν» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η σχάρα του φρεατίου ήταν ανοιχτή και το παιδί μπήκε μέσα, Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το παιδί το δικό μου άνοιξε το φρεάτιο[…] το παιδί είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να σηκώσει ούτε δύο σακούλες ντομάτες. Άρα λοιπόν μέσα το παιδί εισήλθε παρασυρμένο από αυτά τα παιδιά» εξήγησε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «εκείνο το οποίο μας καίει πολύ είναι το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν οι γονείς. Δηλαδή από τις 10:30 η ενημέρωση η δικιά μας έγινε τυχαίως, και εγώ το εξέλαβα ως καλαμπούρι του μεγάλου μου γιου 14:15 που ήρθε εδώ, μετά όταν ήρθε ο μικρούλης τότε πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα».

Ακόμα ανέφερε ότι δεν έχει μιλήσει, ούτε θέλει να μιλήσει με τους γονείς των άλλων παιδιών και το σχολείο και ότι έχει ασκήσει μήνυση και έχουν αποδοθεί κατηγορίες.

«Εγώ θα ήθελα παρακαλώ να στρέψουμε το βλέμμα στο γεγονός ότι πρέπει αυτές οι έκνομες πράξεις θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν για το καλό της ελληνικής παιδείας[…]» είπε ακόμα ο πατέρας του αγοριού.

Πηγή: skai.gr

