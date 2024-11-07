Την παρέμβαση και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκάλεσε το περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού που σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας.

Εκτός της ποινικής διαδικασίας που έχει ήδη κινηθεί, δρομολογήθηκε άμεσα μια σειρά διαδικασιών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με την εν λόγω ενημέρωση, ήδη από χτες, 6 Νοεμβρίου, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες στη Διεύθυνση του σχολείου όπως και στους εκπαιδευτικούς που φέρονται να ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων στους μαθητές που άσκησαν βία.

Από το υπουργείο υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι «υπάρχει η δυνατότητα οι εν λόγω μαθητές να μετακινηθούν ξεχωριστά σε σχολεία, εκτός του δήμου στον οποίο φοιτούσαν».

Όσον αφορά τον μαθητή που υπέστη την κακοποίηση και τον αδελφό του, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση θα έχουν ψυχολογική υποστήριξη «για όσο χρόνο χρειαστεί».

Τελος, από πλευράς υπουργείο υπογραμμίζεται ότι «θα ελεγχθεί πειθαρχικά οτιδήποτε συνέβη και αντιβαίνει στον σχολικό κανονισμό». Μεταξύ αυτών, το κάπνισμα των μαθητών στη σχολική αυλή παρουσία εκπαιδευτικών, όπως και η ρίψη πέτρας σε τηλεοπτικό συνεργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.