Μικρή μείωση σημειώνεται στις κρατήσεις για την εφετινή περίοδο του Πάσχα στους ελληνικούς προορισμούς, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εικόνα της ζήτησης που καταγράφουν τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία-μέλη των ενώσεων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA).

Με φόντο τη θετική συγκυρία της ημερολογιακής σύμπτωσης του Καθολικού με το Ορθόδοξο Πάσχα φέτος αλλά και το γεγονός ότι το Πάσχα του 2024 ήταν το Μάιο, η FedHATTA καταγράφει κάμψη στη ζήτηση από διεθνείς ταξιδιώτες συγκριτικά με την αντίστοιχη Πασχαλινή περίοδο πέρυσι, και οριακή μείωση όσον αφορά τον εσωτερικό και εξερχόμενο τουρισμό των Ελλήνων.

Εκτιμάται ότι η εφετινή πασχαλινή περίοδος έχει δυνατότητες για περαιτέρω άνοδο των κρατήσεων το επόμενο διάστημα, καθώς μεγάλο μέρος του ταξιδιωτικού κοινού παραμένει αναποφάσιστο και αναμένεται να προβεί σε κρατήσεις last minute.

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εικόνα της ζήτησης που καταγράφει η FedHATTA στον εισερχόμενο τουρισμό, οι περισσότερες κρατήσεις προέρχονται τόσο από την Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία) όσο και από μακρινές αγορές (Λ. Αμερική, ΗΠΑ, Ιαπωνία). Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των αγορών αυτών για την εν λόγω περίοδο είναι η Αθήνα, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Χαλκιδική, ενώ και η κρουαζιέρα απορροφά σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Που θα ταξιδέψουν οι Ελληνες

Για το εξωτερικό

Στις οργανωμένες διακοπές σε μακρινούς προορισμούς κυριαρχούν η Νέα Υόρκη, με δεκαήμερα πακέτα από 1.675 ευρώ.

Ακολουθούν:

- Κίνα με πακέτα 11 ημερών από 1.350 ευρώ,

- η Ιαπωνία με δώδεκα ημέρες από 3.950 ευρώ και

- η Κούβα με τα πακέτα 10 ημερών να ξεκινούν από 1.490 ευρώ.

- Άλλες δημοφιλείς επιλογές είναι τα πακέτα 11 ημερών για Ουζμπεκιστάν, που ξεκινούν από 990 ευρώ, οι πενθήμερες αποδράσεις στο Κάιρο, από 670 ευρώ, και τα ταξίδια 6 ημερών στο εξωτικό Μπαλί, από 670 ευρώ.

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται και για κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τα πενθήμερα πακέτα για Άμστερνταμ ξεκινούν από 895 ευρώ, για Βαρκελώνη από 765 ευρώ, για Πολωνία και Ρώμη από 795 ευρώ για καθεμία, για Βερολίνο από 745 ευρώ και για Κύπρο από 645 ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα εξαήμερα πακέτα για Λισαβόνα ξεκινούν από 745 ευρώ και για συνδυαστική εμπειρία στην Ελβετία και Γαλλία από 995 ευρώ.

Η Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι, επίσης με διάρκεια πέντε και έξι ημερών αντίστοιχα, προσφέρονται σε τιμές που κυμαίνονται από 625 ευρώ και 629 ευρώ αντίστοιχα.

Οι δημοφιλείς προορισμοί στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα, κινητικότητα παρουσιάζουν προορισμοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρονται σε πακέτα τεσσάρων έως πέντε ημερών με διαμονή σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και με ΙΧ. Έμφαση δίνεται στους τόπους όπου πραγματοποιούνται ιδιαίτεροι εορτασμοί για το Πάσχα, όπως η Κρήτη (Ρέθυμνο και Χανιά), η Κέρκυρα και Ζάκυνθος, η Χίος, η Σύρος, η Μονεμβασιά, το Λεωνίδιο, η Χαλκιδική, η Άνδρος, η Ύδρα, η Αράχωβα, το Αγρίνιο, η Καλαμάτα κ.α.

Στη Β. Ελλάδα, οι αποδράσεις στη Βέροια ξεκινούν από 600 ευρώ, στη Ξάνθη από 462, στην Αλεξανδρούπολη από 180 ευρώ, στη Θεσπρωτία από 187 ευρώ και στα Ιωάννινα από 285 ευρώ.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, τα πακέτα για Καλαμάτα ξεκινούν από 228 ευρώ, στο Ναύπλιο από 208 ευρώ, στην Ολυμπία από 189 ευρώ και στη Καλαμπάκα από 204 ευρώ.

Στους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς, οι οργανωμένες Πασχαλινές διακοπές στη Ζάκυνθο ξεκινούν από 576 ευρώ στο Πόρτο Χέλι από 648 ευρώ, στην Κέρκυρα από 204 ευρώ και στη Χαλκιδική από 558 ευρώ.

Επιπλέον, στη βάση των τετραήμερων γκρουπ, η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται στους ακόλουθους προορισμούς: λίμνη Πλαστήρα από 259 ευρώ, λίμνη Κερκίνη από 375 ευρώ, Λευκάδα από 395 ευρώ, Μάνη από 415 ευρώ, Σύρος από 469 ευρώ και Ζαγοροχώρια από 599 ευρώ. Τέλος, τα πακέτα για Πάτμο, 6 ημερών, ξεκινούν από 619 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.