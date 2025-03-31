Ξεκίνησαν οι εργασίες για το «ξήλωμα» της γιγαντιαίας κατασκευής που είχε τοποθετηθεί μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και επρόκειτο να φιλοξενήσει το Coca Cola Leadership 2025.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του βίντεο, τα πλαϊνά τμήματα έχουν αφαιρεθεί, ενώ έχουν απομακρυνθεί οι προσόψεις και οι κατασκευές που είχαν γίνει στο εσωτερικό και έχει μείνει ουσιαστικά μόνο ο «σκελετός». Του ξηλώματος προηγήθηκαν επικριτικά δημοσιεύματα για το μέγεθος της κατασκευής, που ουσιαστικά «έκρυβε» το Παναθηναϊκό Στάδιο και η αυτοψία που πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το υπουργείο Πολιτισμού αναφερόταν ότι «η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διενήργησε, σήμερα το πρωί, αυτοψία στο Καλλιμάρμαρο, με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, το οποίο αναφέρεται σε “κατασκευή-έκτρωμα” στον έμπροσθεν χώρου του Παναθηναϊκού Σταδίου. Κατά την αυτοψία διαπίστωσε ότι υπάρχει σαφής παραβίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ήτοι του Ν. 4858/2021 “Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”».

Το υπουργείο Πολιτισμού προσέθετε ότι «η συγκεκριμένη εφήμερη κατασκευή έχει τύχει της έγκρισης της Ελληνική Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά το μέρος της αρμοδιότητας της (επισυνάπτεται), και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων».

Η κυρία Μενδώνη, κατέληγε η ανακοίνωση, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση διακοπή των εργασιών και έλεγχο της τήρησης των όποιων όρων έχουν τεθεί από την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Συγχρόνως ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων Γιώργο Διδασκάλου τη σύγκληση εκτάκτως του Συμβουλίου για την άμεση επανεξέταση του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο ζήτημα τοποθετήθηκε και η Coca Cola HBC υποστηρίζοντας ότι είχαν εκδοθεί όλες οι αναγκαίες άδειες.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα για κατασκευή, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας αιτήθηκε και έλαβε εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει σε μια προσωρινή κατασκευή που θα φιλοξενούσε μια σημαντική εκδήλωση της εταιρείας μας, με πλήρη σεβασμό και τήρηση των προϋποθέσεων παραχώρησης προσωρινής χρήσης της πλατείας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τηρώντας απόλυτα τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις μελέτες, όπως είχαν υποβληθεί και εγκριθεί. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για προσωρινή και καθόλα σύννομη κατασκευή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε προκειμένου να αποτυπωθεί το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, η εταιρεία μας αποφάσισε να ακυρώσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση.».

Πηγή: skai.gr

