Με την παρουσία διεθνούς επιστημονικής αποστολής, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικός ψεκασμός κουνουπιών (προνυμφοκτονία) με drone, στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά στον Μαραθώνα, αμέσως μετά την 3η εφαρμογή ψεκασμών, από εδάφους στην περιοχή όπου παρατηρείται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών.

Τις επιχειρήσεις ψεκασμού παρακολούθησαν ως παρατηρητές 50 επιστήμονες, οι οποίοι εκπροσωπούν 19 ερευνητικά Ιδρύματα και πανεπιστήμια από 10 ευρωπαϊκές χώρες και επιπλέον 2 εκτός Ευρώπης (Νέα Ζηλανδία και Μπαγκλαντές). Η παρουσία τους στη χώρα μας οφείλεται στη συμμετοχή τους, στο τριήμερο ευρωπαϊκό προγράμμα IDalert, που πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο στην Αθήνα (26 - 28 Μαρτίου).

Σημειώνεται ότι από πλευράς Ελλάδος στο πρόγραμμα IDalert εταίρος είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά με την επιχείρηση προνυμφοκτονίας, η αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Βίκυ Καβαλλάρη σημείωσε ότι «με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας», η δράση διενεργείται σε τακτική βάση ενώ από την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινήσουν εντατικά και με εναέρια μέσα, όπως drones και ελικόπτερο.

Αναφερόμενη στην παρουσία της 50μελούς επιστημονικής αποστολής που παρακολούθησε τις εργασίες ψεκασμού, η κ. Καβαλλάρη χαρακτήρισε «τιμητικά» τα πολύ θετικά σχόλια για το επιχειρησιακό επίπεδο και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής».

Σημειώνεται πως φέτος το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψεκασμών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2025 ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου και πως παράλληλα όλοι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα εντός του αστικού ιστού, διενεργώντας καθαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.