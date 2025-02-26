ΕΛΣΤΑΤ:  Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2022/2023 μειώθηκε κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αυξήθηκε κατά 9,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 αυξήθηκαν από 302 σε 304 (0,6%) ενώ οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέμειναν αμετάβλητες στις 220 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 μειώθηκε κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αυξήθηκε κατά 9,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ακόμη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 0,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,8% αποτελούσαν οι άρρενες και το 32,2% οι θήλεις μαθητές
Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 38,1% και η αμέσως επόμενη η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 30,7% ενώ η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2022/2023 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,37 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2021/2022 ήταν 1 προς 2,39.
Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,1% του μαθητικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 16,1%.
Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.