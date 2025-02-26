ΕΛΣΤΑΤ:  Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2022/2023 μειώθηκε κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αυξήθηκε κατά 9,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 αυξήθηκαν από 302 σε 304 (0,6%) ενώ οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέμειναν αμετάβλητες στις 220 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 μειώθηκε κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αυξήθηκε κατά 9,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2022/2023 σε σχέση με το 2021/2022 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 0,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,8% αποτελούσαν οι άρρενες και το 32,2% οι θήλεις μαθητές

Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 38,1% και η αμέσως επόμενη η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 30,7% ενώ η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2022/2023 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,37 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2021/2022 ήταν 1 προς 2,39.

Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,1% του μαθητικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 16,1%.

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: skai.gr

