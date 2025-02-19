Μικτά κλιμάκια με Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Οικονομικής Αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί στη Μύκονο και έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό νέων, αυθαιρέτων κατασκευών, κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη.

Όπως έγινε γνωστό, με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, στις αυτοψίες τους, παρουσία της Επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, οι Επιθεωρητές διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, καταγράφοντας τις αυθαίρετες κατασκευές, συνεπικουρούμενοι από φωτογραφική απεικόνιση με τη χρήση drones ή/και δορυφορικών φωτογραφιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, κατά τις αυτοψίες, που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα 13 - 18 Φεβρουαρίου 2025 -και συνεχίζονται σε καθημερινή βάση- καταγράφηκαν ευρήματα που αφορούν στα εξής:

1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «'Αγιος Λάζαρος» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας 5.153 τ.μ. με 2 ισόγειες κατοικίες με υπόγειο, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων νομιμότητας που υποδείχθηκαν από τον φερόμενο ιδιοκτήτη, διαπιστώθηκαν οι εξής υπερβάσεις:

α) τμήματα υπογείων χώρων, περί τα 200 τ.μ., που δεν καλύπτονται από τις εκδοθείσες άδειες όπως και

β) τοιχίο από λιθοδομή συνολικού μήκους 88 μ. και ύψους 3 μ.

2. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ψαρού» της Μυκόνου, στη θέση «Καστελάκια», σε γήπεδο επιφανείας 400 τ.μ. διαπιστώθηκε η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών άνευ οικοδομικής αδείας.

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν στην κατασκευή:

α) ισόγειου κτιρίου από λιθοδομή επιφάνειας περίπου 50 τ.μ,

β) τοιχίου από λιθοδομή μήκους 63 μ. και ύψους 0,7 μ. και

γ) τοιχίου από λιθοδομή μήκους 68 μ. και ύψους 2,6 μ.

Επιπλέον, εντοπίστηκε η εναπόθεση υλικών εκσκαφής περίπου 700 κ.μ.

3. Σε ιδιοκτησία εκτός σχεδίου, στη θέση «Φτελιά» της Μυκόνου, συνολικού εμβαδού 23.291,02 τ.μ., διαπιστώθηκαν οι εξής αυθαίρετες εργασίες:

α) κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή, μήκους 26,30 μ. , ύψους 1 μ. και πάχους 0,45 μ.

β) κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή, μήκους 33 μ., μεταβλητού ύψους περίπου 0,50 μ. και πάχους 0,45 μ. όπως και

γ) μεταφορά υλικού σε σωρούς (άμμος θαλάσσης από τον περιβάλλοντα χώρο, περί τα 300 κ.μ.) και απόθεση (δυτικά των τοιχίων).

Σημειώνεται ότι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), μετά από αυτοψία που διενήργησε στις 3.2.2025, έχει προχωρήσει σε έγγραφο διακοπής εργασιών, το οποίο έχει αποστείλει τόσο στον φερόμενο ιδιοκτήτη όσο και στην Κτηματική Υπηρεσία.

4. Στην παραλία «Πλατύς Γιαλός» διαπιστώθηκε εντός του αιγιαλού επίστρωση από γκρο μπετόν επιφάνειας 30 τ.μ. και πάχους 0,5 μ., η οποία είχε επικάλυψη με άμμο. Μετά την καταγραφή και αποτύπωση της αυθαίρετης κατασκευής, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για έλεγχο.

5. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τούρλος» της Μυκόνου και εντός ζώνης προστασίας, σε ακίνητο επιφανείας 4.093 τ.μ., με οικοδομική άδεια για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 200 τ.μ. διαπιστώθηκαν:

α) εκβραχισμοί περί τα 1.500 κ.μ. και γενικότερα επεμβάσεις στο φυσικό έδαφος, οι οποίες δεν συμφωνούν με τα εγκεκριμένα σχέδια της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας,

β) κατασκευή ιδιωτικού δρόμου μήκους 25 μ. και πλάτους 5,6 μ. εκτός ιδιοκτησίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου, καθώς και

γ) πρόσφατα αποπερατωμένα κτίσματα στο ανατολικό τμήμα της ιδιοκτησίας, τα οποία δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της άδειας.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, με αυτά τα δεδομένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της οικοδομικής άδειας εάν διαπιστωθεί μετά τον αναγκαίο έλεγχο νομιμότητας ότι εκδόθηκε βάσει ψευδών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι εντός της ζώνης προστασίας που βρίσκεται το έργο απαγορεύονται η καταστροφή και η αλλοίωση βραχωδών εξάρσεων.

6. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «'Ανω Διακόφτης» της Μυκόνου, ελέγχθηκε ξενοδοχειακό κατάλυμα, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία γήπεδα συνολικής έκτασης 14.800 τ.μ. Για το εν λόγω κατάλυμα θα ελεγχθεί η νομιμότητα των αδειών και ειδικότερα ο χρόνος κατασκευής των αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί στον ν.4495/2017 για τις οποίες στη συνέχεια εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης.

7. Εντός της χώρας της Μυκόνου, στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» διαπιστώθηκε χωρίς οικοδομική άδεια και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού η κατασκευή οκτώ ξύλινων υποστυλωμάτων (διατομής 15 εκ. Χ 15 εκ. και μέσου ύψους 2,40 μ.) με τέσσερα συνδετήρια ξύλινα δοκάρια (ξύλινες πέργκολες). Σε αυτή την περίπτωση θα εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης και θα επιβληθούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

8. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «'Ανω Διακόφτης» της Μυκόνου, κατόπιν ελέγχου σε δύο όμορα γήπεδα συνολικής επιφάνειας 12.843 τ.μ., όπου διενεργούνταν εργασίες εξωτερικής τοιχοποιίας σε υπό ανέγερση κατοικίες, με οικοδομικές άδειες, διαπιστώθηκαν διαμορφώσεις του εδάφους του περιβάλλοντος χώρου (εκσκαφές και επιχώσεις μέσου ύψους 2 μ.), οι οποίες δεν αποτυπώνονταν στα εγκεκριμένα σχέδια.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, επειδή πρόκειται για οικοδομικές άδειες σε ισχύ και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, οι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών. Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους ιδιοκτήτες.

9. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Αμυγδαλίδι» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας 23,5 στρεμμάτων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε συγκρότημα ξενοδοχείου συνολικής επιφάνειας 4.714 τ.μ. και διαπιστώθηκαν 130 τ.μ. αυθαίρετης δόμησης. Επειδή διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τμήματα του συγκροτήματος βρίσκονται πλησίον κοίτης παρακείμενου ρέματος, θα ακολουθήσει ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας της οικοδομικής άδειας.

10. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Πήγαδος» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας 4.018 τ.μ., ελέγχθηκε η ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου με οικοδομική άδεια για επισκευή κτιρίου προϋφιστάμενου του 1955 και ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου και διαπιστώθηκαν 192 τ.μ. αυθαίρετης δόμησης. Επειδή διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το εν λόγω κτίριο βρίσκεται πλησίον κοίτης παρακείμενου ρέματος, θα ακολουθήσει ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας της οικοδομικής άδειας.

11. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παράγκα» της Μυκόνου, εντός γηπέδου αγνώστου ιδιοκτήτη, διαπιστώθηκε εκσκαφή επιφάνειας 293 τ.μ. και βάθους 3 μ., καθώς και η κατασκευή ξυλότυπου θεμελίωσης. Στο γήπεδο βρέθηκε πινακίδα με αριθμό αδείας, η γνησιότητα της οποίας θα ελεγχθεί. Επίσης, σε γήπεδο πλησίον της εκσκαφής διαπιστώθηκε εναπόθεση προϊόντων της προαναφερόμενης εκσκαφής. Μάλιστα, ατο σημείο θα διενεργηθούν περαιτέρω έλεγχοι.

12. Μετά από επώνυμη καταγγελία, το μικτό κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε αυτοψία στην εκτός σχεδίου περιοχή «'Αγιος Λάζαρος» της Μυκόνου, σε γήπεδο 4.114,39 τ.μ., με οικοδομική άδεια για την ανέγερση εξοχικής κατοικίας 199,73 τ.μ,. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εναπόθεση βραχωδών εκσκαφών εντός ζώνης, όπου απαγορεύεται κάθε αλλοίωση.

Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, όπου απαιτείται, στους καθημερινούς ελέγχους, ζητείται ο έλεγχος της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών από την οικεία ΥΔΟΜ και όπου εντοπίζεται αυθαίρετη κατασκευή/αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ακολουθείται η διαδικασία που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο, που οδηγεί σε κατεδάφιση όλων των νέων αυθαίρετων κατασκευών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, με την οριστική διαπίστωση των αυθαιρεσιών, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να κατεδαφίσει εντός 30 ημερών. Το ΥΠΕΝ ξεκαθαρίζει ότι σε διαφορετική περίπτωση, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με διοικητικές, αλλά και ποινικές κυρώσεις, ενώ τα προβλεπόμενα υψηλά πρόστιμα μετά τη βεβαίωσή τους αναζητούνται μέσω της ΑΑΔΕ.

Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ για αυθαίρετα στη Μύκονο: Θα γκρεμιστούν όλα

«Πρέπει να ξέρουν όσοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στις αυθαιρεσίες στη Μύκονο ότι θα γκρεμιστούν όλα» είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος στον ΣΚΑΪ, Θεόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή καταγγελίες για συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης στο νησί.

«Έχουμε δορυφορικές φωτογραφίες και τα εργαλεία να καταγράψουμε ακριβώς ό,τι έχει συμβεί» ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρά άμεσα σε κατεδαφίσεις.

«Δεν θα φύγουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος από τη Μύκονο, εάν δεν γκρεμιστούν τα αυθαίρετα, αρχίζοντας από αυτά που χτίστηκαν πιο πρόσφατα», υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

