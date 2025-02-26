Ηλεκτρικό αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα στη Γλυφάδα

Τροχαίο ατύχημα που από λεπτομέρειες δεν προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.00 στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα ηλεκτρικό όχημα SUV βγήκε εκτός της πορείας του και καρφώθηκε στη βιτρίνα ενός καταστήματος επίπλων, επί της Γούναρη, την ώρα που ήταν σε λειτουργία.

Το αυτοκίνητο κατεδάφισε τη βιτρίνα και μπήκε για κάποια μέτρα εντός του καταστήματος, προκαλώντας μεγάλες φθορές. Παρά ταύτα, από τύχη, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εργαζόμενος ή πελάτες κοντά στην τζαμαρία και δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν το όχημα από τη βιτρίνα καθώς και γερανός για να το πάρει από το σημείο.

Η οδηγός του οχήματος, 35-40 ετών, είναι καλά στην υγεία της. Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.