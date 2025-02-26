Της Έλενας Γαλάρη

Με την απολογία της πρώην περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς και 57 εγκαυματίες.

Στον πρώτο βαθμό της δίκης είχε αθωωθεί αλλά οδηγήθηκε ξανά στο εδώλιο έπειτα από εισαγγελική έφεση.

Με την έναρξη της απολογίας της η Ρένα Δούρου, απευθυνόμενη στους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας είπε: «Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα πρωτόδικα είμαι σίγουρη ότι τα γνωρίζετε. Όμως τη θλίψη και τη συγγνώμη μου οφείλω να την επαναλάβω και θα την επαναλαμβάνω πάντοτε».

Η κατηγορούμενη διατύπωσε παράλληλα τη θέση της ότι και οι πολιτικοί θα πρέπει να κρίνονται, όπως έγινε στη δική της περίπτωση, από το φυσικό τους δικαστή και να μην οχυρώνονται πίσω από ασυλίες:

«Πριν ξεκινήσω να αναφέρομαι επί των κατηγοριών θα ήθελα να περιγράψω την άποψη που έχω για τη δίωξη μου. Ουδέποτε βαρυγκώμησα, ουδέποτε έδειξα τη δυσφορία μου, ούτε είπα ότι είναι πολιτική δίωξη. Ουδέποτε είπα ή θεώρησα ταλαιπωρία την όλη διαδικασία, γιατί απλά ωχριά μπροστά στον πόνο των ανθρώπων που επλήγησαν.Αντιθέτως πιστεύω ότι τα πολιτικά πρόσωπα που είτε προσωπικά είτε ως υπηρεσία στην οποία είναι επικεφαλής, εμπλέκονται σε μία υπόθεση, θα πρέπει να φθάνει η υπόθεση στο ακροατήριο, στους φυσικούς δικαστές και να μην οχυρωνόμαστε πίσω από ασυλίες», είπε/

Πιστεύω ότι η βουλευτική ασυλία συνταγματικά πρέπει να περιοριστεί αυστηρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Μέχρι τότε οφείλουμε οι ίδιοι να ζητάμε την άρση της βουλευτικής ασυλίας ώστε να κρινόμαστε από τους φυσικούς δικαστές, όπως όλοι οι πολίτες».

Κατά την απολογία της, η κ. Δούρου θα επιχειρήσει να αντικρούσει το θέμα της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών, ισχυριζόμενη ότι θα έπρεπε να υπάρχει εισήγηση της Πυροσβεστικής.



