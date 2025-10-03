Δεν φέρεται να υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές σχετικά με τον θάνατο του 40χρονου Αφγανού, στη Νάουσα της Πάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, στο κρεβάτι του με τραύματα από μαχαιριές.

Ο 40χρονος από το Αφγανιστάν δούλευε με έναν ηλεκτρολόγο και έμενε μόνος του.

Σήμερα το πρωί θα πήγαινε θα δουλειά του, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και έτσι ο εργοδότης του τον έψαξε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 40χρονου άνδρα. Κλιμάκιο αστυνομικών ερευνά τον χώρο και συλλέγει στοιχεία, ενώ αναμένεται και η νεκροψία–νεκροτομή.

Πηγή: skai.gr

