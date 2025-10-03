Συνελήφθη 47χρονος στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν πλήθος μαχαιριών και ενάλιοι αμφορείς

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (29-9-2025) στην περιοχή της Βουλιαγμένης, 47χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (29-9-2025) έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-19- μαχαίρια,

όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»,

μαχαίρι τύπου «PUSH KNIFE»,

στιλέτο,

-4- κυνηγετικά φυσίγγια και

-2- ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

