Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, με ένα φορτηγό να παρασέρνει και να σκοτώνει μια ηλικιωμένη που επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, στην οδό Καρακανδά.

Σύμφωνα με το patrisnews η γυναίκα πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της όταν παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

