Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, με ένα φορτηγό να παρασέρνει και να σκοτώνει μια ηλικιωμένη που επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, στην οδό Καρακανδά.
Σύμφωνα με το patrisnews η γυναίκα πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της όταν παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.
Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
Πηγή: skai.gr
- Συνελήφθη 47χρονος στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν πλήθος μαχαιριών και ενάλιοι αμφορείς
- Διαγραφή φοιτητών: Στα ΑΕΙ η διευκρινιστική εγκύκλιος - Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης και οι εξαιρέσεις
- Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Στη δικογραφία γνωστός ιδιοκτήτης εστιατορίου της Αντιπάρου και ένας Μυκονιάτης λογιστής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.