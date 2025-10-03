Λογαριασμός
Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Η άτυχη γυναίκα πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της όταν παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό - Διερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος 

Τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, με ένα φορτηγό να παρασέρνει και να σκοτώνει μια ηλικιωμένη που επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, στην οδό Καρακανδά. 

Σύμφωνα με το patrisnews η γυναίκα πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της όταν παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. 

