Ελεύθερη η διέλευση από τα διόδια έως το πρωί της Πέμπτης στον Ε65 και στο τμήμα του «Αιγαίου» από Νίκαια μέχρι τον Μαλιακό Κόλπο Ελλάδα 20:42, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, η δωρεάν διέλευση από τα διόδια για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», στα διόδια της Εγνατίας Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με Ιόνια Οδό και κατά μήκος της Ιόνιας Οδού