Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr, έως τις 15 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του.

Μια νέα κουλτούρα πρόληψης φαίνεται ότι διαμορφώνεται στους πολίτες της χώρας, όπως καταδεικνύουν οι δηλώσεις στην πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει σχετική ανακοίνωση την Παρασκευή.

Όπως τονίζει το υπουργείο, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση: "459.252 πολίτες* έχουν δηλώσει έως σήμερα στην πλατφόρμα ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Μόνο τις τελευταίες 4 ημέρες υποβλήθηκαν πάνω από 189.500 δηλώσεις, που αποδεικνύει ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο είναι να καθαρίζουν τις περιουσίες τους. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε τις ιδιοκτησίες μας, τους γείτονές μας και τον τόπο μας και συμβάλλουμε καθοριστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που διανύουμε.

"Για αυτό το λόγο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καθολική προσπάθεια καθαρισμών από τους πολίτες- και μετά από σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)- αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στην πλατφόρμα μέχρι τις 15.07.2024".

* Στοιχεία μέχρι σήμερα 28/06/2024 και ώρα 19:00

Πηγή: skai.gr

