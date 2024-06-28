Συνελήφθησαν τρεις φυγόποινοι στην Αττική από την Ομάδα ΔΙΑΣ

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που είχαν καταδικαστεί και αναζητούνταν για να εκτίσουν τις ποινές τους, προχώρησε η ΕΛΑΣ χθες και σήμερα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 25χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 5 μηνών για σύσταση συμμορίας και απάτη.

Ειδικότερα, ο 25χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος συμμορίας η οποία διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών κατά τα έτη 2017 και 2018 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Χθες συνελήφθη ένας 40χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αιγάλεω, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης για ληστεία και ποινή φυλάκισης 11 μηνών για απείθεια και αντίσταση.

Ο 40χρονος κατηγορείται ότι το 2010 στην περιοχή του Χαϊδαρίου, διέπραξε ληστεία μαζί με έτερο συνεργό.

Επίσης χθες συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Αχαρνών, 38χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και σε χρηματικό πρόστιμο για διακίνηση ναρκωτικών.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

