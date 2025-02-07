Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Του Μάκη Συνοδινού

Ανθρωποκυνηγητό σημειώθηκε στην ομόνοια τα ξημερώματα όταν μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε αστυνομικό τραυματίζοντας τον.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν 24χρονο για έλεγχο. Τον υπέβαλαν και σε αλκοτέστ και όταν αυτός βγήκε θετικός ο οδηγός πάτησε γκάζι και τράπηκε σε φυγή.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε τον αστυνομικό ο οποίος έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός μετά από καταδίωξη συνελήφθη στην οδό Δομοκού.

Πηγή: skai.gr

