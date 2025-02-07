Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Του Μάκη Συνοδινού
Ανθρωποκυνηγητό σημειώθηκε στην ομόνοια τα ξημερώματα όταν μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε αστυνομικό τραυματίζοντας τον.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν 24χρονο για έλεγχο. Τον υπέβαλαν και σε αλκοτέστ και όταν αυτός βγήκε θετικός ο οδηγός πάτησε γκάζι και τράπηκε σε φυγή.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε τον αστυνομικό ο οποίος έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Ο νεαρός μετά από καταδίωξη συνελήφθη στην οδό Δομοκού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.