Επεισοδιακή καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού στο κέντρο της Αθήνας - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Τον τραυματισμό ενός αστυνομικού είχε ως αποτέλεσμα ένας έλεγχος αλκοτέστ, στην πλατεία της Ομόνοιας, στις 04.00 περίπου τα ξημερώματα της Παρασκευής

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Του Μάκη Συνοδινού

Ανθρωποκυνηγητό σημειώθηκε στην ομόνοια τα ξημερώματα όταν μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε αστυνομικό τραυματίζοντας τον.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν 24χρονο για έλεγχο. Τον υπέβαλαν και σε αλκοτέστ και όταν αυτός βγήκε θετικός ο οδηγός πάτησε γκάζι και τράπηκε σε φυγή.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε τον αστυνομικό ο οποίος έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός μετά από καταδίωξη συνελήφθη στην οδό Δομοκού.

