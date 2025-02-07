«Είμαστε σε φάση σταθερότητας και από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να πάμε σε αποκλιμάκωση» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στο «Σήμερα» για τους αλλεπάλληλους σεισμούς στη Σαντορίνη.

«Βεβαίως και υπάρχει ακόμα επιφύλαξη, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το δυναμικό της περιοχής. Έχει εκλυθεί πολλή ενέργεια ξεκάθαρα. Μάλιστα την έχουμε υπολογίσει κιόλας, είναι συνολικά περίπου στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Κανένας όμως δεν γνωρίζει ποιο είναι το δυναμικό», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης, για να υπογραμμίσει αμέσως μετά:

«Είχαμε χθες Πέμπτη μια ήσυχη νύχτα σχετικά, δεν πρέπει όμως να ενθουσιαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, ήταν ένα καλό σημάδι, ωστόσο ακόμα γίνονται σεισμοί. Μετά την τελευταία ενημέρωση που είχαμε το βράδυ στις 7, έχουν γίνει ακόμα 6 σεισμοί πάνω από 4».

