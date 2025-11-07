Η διαδρομή των παράνομων όπλων που φτάνουν στην Ελλάδα - Τι γίνεται με την Κρήτη

Κι ενώ η Ελλάδα παρακολουθεί την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου, στην επιφάνεια έχει αναδυθεί εκ νέου το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής. Πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί ο οποιοσδήποτε ένα όπλο και σφαίρες; Ποια είναι η αφετηρία και ποια η διαδρομή των πιστολιών, τον καλάσνικοφ, των εξαρτημάτων και των πολεμοφοδίων, μέχρι να φτάσουν στα χέρια εκείνων που τα θέλουν για τους δικούς τους σκοπούς; Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλύθηκε το συγκεκριμένο θέμα και έγινε ειδική αναφορά στην επικίνδυνη κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη.

«Είναι ένα δείγμα μιας επικίνδυνης κρητικής κουλτούρας, που η οπλοκατοχή από σύμβολο εθνικής αντίστασης ή οικογενειακής κληρονομιάς, έχει μετατραπεί σε επίδειξη δύναμης, κοινωνικής θέσης, πλούτου, αλλά ακόμη και δημιουργίας μια ισχυρής μαύρης αγοράς όπλων», ισχυρίζονται αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Στην Κρήτη, το 2024 και το πρώτο 10μηνο του 2025, δηλαδή σε 22 μήνες, έχουν γίνει 4.039 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 2.678 όπλα, την ώρα που σε όλη την Ελλάδα είχαν κατασχεθεί περίπου 10.000 όπλα. Δυστυχώς, η Κρήτη έχει μετατραπεί στον νούμερο ένα κόμβο παράνομου εμπορίου οπλισμού στη χώρα μας. Μάλιστα, από το 1.000.000 παράνομα πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα στη χώρα μας, τα 150.000 υπολογίζεται ότι βρίσκονται σε κρητικά χέρια.

Ο παράνομος οπλισμός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φθάνει στην Κρήτη, προέρχεται από διαφορετικούς χερσαίους και θαλάσσιους διαύλους. Καλάσνικοφ, υποπολυβόλα, Uzi, Scorpion, πιστόλια, περίστροφα, εξαρτήματα όπλων, χειροβομβίδες, εκρηκτικά και φυσίγγια, φθάνουν στην Κρήτη, κυρίως από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία, μέσω περιοχών της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Μία άλλη διαδρομή είναι αυτή της Κίνας και Ρωσίας μέσω Τουρκίας και Έβρου, αλλά και δια θαλάσσης από Λιβύη προς Γαύδο και Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και η αθέατη διαδρομή προμήθειας οπλισμού μέσω DARK WEB, και παραλαβή τους μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Η αύξηση των διαύλων διακίνησης οπλισμού, εύλογα έχει ρίξει και τις τιμές αγοράς.

