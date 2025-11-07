Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο πιλοτήριο ενός F-16 για μία επιχειρησιακή πτήση πάνω από το Αιγαίο.

Στο σχετικό εντυπωσιακό βίντεο αποτυπώνονται τόσο οι ελιγμοί που κόβουν την ανάσα όσο και ο απαράμιλλος επαγγελματισμό των πιλότων που φυλάνε τους ελληνικούς ουρανούς.

Οι εικόνες μέσα από το πιλοτήριο του F-16 της 336 Μοίρας Όλυμπος, προκαλούν δέος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πρόκειται για ένα από τα ικανότερα και πιο εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία.

Η πτήση ξεκινά με εναέρια μάχη και εμπλοκή δύο αεροσκαφών και συνεχίζεται με χαμηλές διελεύσεις λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.