Ο ΣΚΑΪ στο cockpit του F-16: Πτήση πάνω από το Αιγαίο και ελιγμοί που κόβουν την ανάσα

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σταύρος Ιωαννίδης πετούν με F-16 πάνω από το Αιγαίο, καταγράφοντας εντυπωσιακούς ελιγμούς και τον επαγγελματισμό των πιλότων

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο πιλοτήριο ενός F-16 για μία επιχειρησιακή πτήση πάνω από το Αιγαίο.

Στο σχετικό εντυπωσιακό βίντεο αποτυπώνονται τόσο οι ελιγμοί που κόβουν την ανάσα όσο και ο απαράμιλλος επαγγελματισμό των πιλότων που φυλάνε τους ελληνικούς ουρανούς.

Οι εικόνες μέσα από το πιλοτήριο του F-16 της 336 Μοίρας Όλυμπος,  προκαλούν δέος.

Πρόκειται για ένα από τα ικανότερα και πιο εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία. 

Η πτήση ξεκινά με εναέρια μάχη και εμπλοκή δύο αεροσκαφών και συνεχίζεται με χαμηλές διελεύσεις λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: F16 πτήση πολεμική αεροπορία
