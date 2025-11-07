Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο πιλοτήριο ενός F-16 για μία επιχειρησιακή πτήση πάνω από το Αιγαίο.
Στο σχετικό εντυπωσιακό βίντεο αποτυπώνονται τόσο οι ελιγμοί που κόβουν την ανάσα όσο και ο απαράμιλλος επαγγελματισμό των πιλότων που φυλάνε τους ελληνικούς ουρανούς.
Οι εικόνες μέσα από το πιλοτήριο του F-16 της 336 Μοίρας Όλυμπος, προκαλούν δέος.
Πρόκειται για ένα από τα ικανότερα και πιο εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία.
Η πτήση ξεκινά με εναέρια μάχη και εμπλοκή δύο αεροσκαφών και συνεχίζεται με χαμηλές διελεύσεις λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα.
