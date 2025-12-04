Παραδίδονται σήμερα στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με τα οποία ολοκληρώθηκε το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί έγινε ο αγιασμός.

«Λίγο μετά τις 2 το απόγευμα, θα δοθεί στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, από τα Καμίνια μέχρι το Μιντιλόγλι. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό κομμάτι του άξονα Πάτρα - Πύργος, καθώς έπρεπε να γίνει αναβάθμιση στο ισχύον δίκτυο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Ήταν ένας αυτοκινητόδρομος που ακούγαμε γι αυτόν πολλά χρόνια αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε σε 3,5 χρόνια, από τη στιγμή που έγινε ο διαγωνισμός», τόνισε ο κ. Δήμας.

Διευκρίνισε ότι «από τον Δεκέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών υλοποιεί στον παλιό δρόμο Πάτρας - Πύργου, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία είχαν αρχικά λοιδορηθεί αλλά τώρα τα έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία καθώς βλέπει τα αποτελέσματα».

Σημείωσε, ότι «χάρη στα μέτρα αυτά, έχουν μηδενιστεί οι τοπικές συγκρούσεις και έχουν μειωθεί κατά 85% τα θανατηφόρα τροχαία».

Τα ίδια μέτρα - επισήμανε - υλοποιούνται και στον ΒΟΑΚ.

