Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δήμας στον ΣΚΑΪ: Στην κυκλοφορία από σήμερα το σύνολο της Πατρών - Πύργου

«Ακούγαμε για τον αυτοκινητόδρομο πολλά χρόνια αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε σε 3,5 χρόνια, από τη στιγμή που έγινε ο διαγωνισμός»

Δήμας

Παραδίδονται σήμερα στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με τα οποία ολοκληρώθηκε το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί έγινε ο αγιασμός.

«Λίγο μετά τις 2 το απόγευμα,  θα δοθεί στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, από τα Καμίνια μέχρι το Μιντιλόγλι. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό κομμάτι του άξονα Πάτρα -  Πύργος, καθώς έπρεπε να γίνει αναβάθμιση στο ισχύον δίκτυο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργός  Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

«Ήταν ένας αυτοκινητόδρομος που ακούγαμε γι αυτόν πολλά χρόνια αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε σε 3,5 χρόνια, από τη στιγμή που έγινε ο διαγωνισμός», τόνισε ο κ. Δήμας.

Διευκρίνισε ότι «από τον Δεκέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών υλοποιεί στον παλιό δρόμο  Πάτρας - Πύργου, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία είχαν αρχικά λοιδορηθεί αλλά τώρα τα έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία καθώς βλέπει τα αποτελέσματα». 

Πάτρα - Πύργος

Σημείωσε, ότι «χάρη στα μέτρα αυτά, έχουν μηδενιστεί οι τοπικές συγκρούσεις και έχουν μειωθεί κατά 85% τα θανατηφόρα τροχαία».   

Τα ίδια μέτρα - επισήμανε - υλοποιούνται και στον ΒΟΑΚ.

Πάτρα - Πύργος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χρίστος Δήμας αυτοκινητόδρομος Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark