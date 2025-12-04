Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον, με έναν 89χρονο να παρενοχλεί σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, η 17χρονη καθόταν σε παγκάκι όταν την πλησίασε ο 89χρονος, έκατσε δίπλα της και έκανε ανάρμοστες κινήσεις με τα χέρια του. Μάλιστα, της πρότεινε σεξουαλική συνεύρεση έναντι χρημάτων.

Η κοπέλα φώναξε έναν 20χρονο που βρισκόταν στην παιδική χαρά, ο οποίος ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και τον συνέλαβε.

Σήμερα, Πέμπτη, ο ηλικιωμένος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

