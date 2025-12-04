Καρυστιανού υπέρ αγροτών: Η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα, η αντιπολίτευση παχιά λόγια

Την αλληλεγγύη της προς του αγρότες εκφράζει μέσω ανάρτησής της η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας πως οι διαμαρτυρίες τους καταλήγουν σε άκαρπη εκτόνωση, ενώ εξαπολύει πυρά τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση αναφέροντας λέγοντας πως οι μεν «προσφέρουν ψίχουλα» και οι δε «περιορίζονται σε παχιά λόγια, χωρίς ουσιαστικές λύσεις».

Όπως αναφέρει η κ. Καρυστιανού, η ρίζα του προβλήματος είναι η ατιμωρησία των πολιτικών, προστατευμένων από το Άρθρο 86 του Συντάγματος.

Η ίδια ζητά «πλήρη λογοδοσία όλων των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.

Όμως όλες αυτές οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση: η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει, η αντιπολίτευση «στηρίζει» με παχιά λόγια, και τελικά ΚΑΜΙΑ ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα.

Η ρίζα του κακού είναι σαφής: οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ΠΑΝΤΑ εκτός κάδρου, ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ!, προστατευμένοι από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ πλέον εντείνεται και η επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων που καταγγέλουν πολιτικούς.

Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας.

Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα.

Για αυτό απαιτούμε:

(Α) Μη εφαρμογή του Άρθρου 86, του άρθρου ξεπλύματος των πολιτικών, γιατί αντίκειται στο Κράτος Δικαίου.

(Β) Πλήρη Λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

(Γ) Επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων πίσω στα δημόσια ταμεία και άμεση διανομή τους ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

(Δ) Δήμευση Περιουσίας των ενόχων.

(Ε) Πληρωμή των προστίμων από τους υπαίτιους και ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ τους πολίτες.

ΤΕΛΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει το καθήκον της, καθώς η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με «ιθαγενείς» κατοίκους. Απαιτούμε την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και πλήρη έλεγχο όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας με τις ευλογίες ολόκληρου του πολιτικού συστήματος – και της Ευρώπης, προκειμένου να μην σηκώσουμε ΠΟΤΕ κεφάλι από τη συνεχή διασπάθιση των κονδυλίων και τα βαρύτατα πρόστιμα, ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ!

Όλη η κοινωνία, μια ψυχή στις 9 Δεκεμβρίου όπου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση - καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών μας με αφορμή την παράλειψη ποινικής έρευνας και ποινικών διώξεων κατά των πολιτικών για τη Σύμβαση 717 αλλά για τα άλλα σκάνδαλα κατάχρησης του ευρωπαϊκού χρήματος, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκεί θα συζητηθεί ΓΙΑΤΙ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί τα καθήκοντά της στην έρευνα και τιμωρία των πολιτικών που πετυχαίνουν τη ατιμωρησία τους, μέσα από το προνόμιο του Άρθρου 86.

Φτάνει πια! Όλοι μαζί μέχρι την δικαίωση!!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.