Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Εκτελούνται κάποια δρομολόγια

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Πηγή: skai.gr

