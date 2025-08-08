Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι του Πειραιά, με ταξιδιώτες να περιμένουν με τις βαλίτσες τους, σε ουρές ακόμα και από τις 5 το πρωί για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων.

Οι ταξιδιώτες αναφέρουν πως δεν είχαν ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για το ποια δρομολόγια θα γίνουν σήμερα, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να περιμένουν για ώρες.

Άρση απαγορευτικού ανακοινώθηκε για το Blue Star Δήλος, που θα αναχωρούσε στις 7.25 με προορισμό Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη. Σύμφωνα με την εταιρεία, στις 2 θα ξεκινήσει η επιβίβαση και στις 4 σαλπάρει.

«Είμαστε από τις 5 το πρωί εδώ και περιμένουμε. Μας είπαν στη 1 θα φύγουμε για Τήνο και ακόμα περιμένουμε, δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Μόνο χτες το βράδυ λάβαμε ένα μήνυμα από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πως θα ταξιδέψουμε στη 1. Από εκεί το χάος», αναφέρει μια επιβάτιδα στον ΣΚΑΪ.

Άλλος νεαρός αναφέρει πως ούτε οι εταιρείες ξέρουν τι θα γίνει με τα δρομολόγια των πλοίων.

Υπενθυμίζεται πως είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό, επιτρέπεται κατά περίπτωση, ο απόπλους σε πλοία που δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή ώστε να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές.

Σημειώνεται πως κανονικά αναχωρούν τα πλοία του Αργοσαρωνικού, ενώ κανονικά εκτελούνται και τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Το Λιμενικό προτρέπει όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν την αναχώρησή τους για το Λιμάνι, καθώς αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

