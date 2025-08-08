Δύο αλλοδαποί τουρίστες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο Σαρακήνικο της Μήλου, όταν έπεσαν στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες, επισήμως, συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα ζευγάρι Βιετναμέζων, ηλικίας περίπου 50 ετών, που βρίσκονταν στo νησί με γκρουπ.

Μάλιστα για την ανάσυρση της γυναίκας ζητήθηκε η βοήθεια ιδιώτη δύτη ο οποίος την έβγαλε στην επιφάνεια από τον πυθμένα της θάλασσας.

Oι συνθήκες της επιχείρησης στο σημείο ήταν δύσκολες λόγω καιρού, καθώς φυσούν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως έως και 9 μποφόρ και έχει θαλασσοταραχή.

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγεί βόρεια λόγω καιρού, είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση, ώστε να ανασυρθούν όσο γίνεται συντομότερα οι σωροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, το άτυχο ζευγάρι είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα.

Πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα - ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία - παρασύρθηκε από τον αέρα και έπεσε στη θάλασσα. Ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα για να τη σώσει, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.

Πηγή: skai.gr

