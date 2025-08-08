Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στα Μέγαρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε παλιά χωματερή, στην περιοχή Κανδύλι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και είναι πλησίον του οικισμού Κουμίντρι, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενάεριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

