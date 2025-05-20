Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός στην Εύβοια: Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου - Συνεχίζονται οι αυτοψίες μηχανικών

Αναλυτικά ποια σχολεία θα είναι κλειστά και σήμερα Τρίτη στο δήμο Μαντουδίου - Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 3 σπίτια μετά τον σεισμό τα ξημερώματα της Δευτέρας

σεισμος ευβοια

Κλειστά είναι και σήμερα, Τρίτη τα σχολεία όλων των βαθμίδων του δήμου Μαντουδίου στην Εύβοια με απόφαση του δημάρχου προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Προκόπι, Πήλι, Κήρινθο και Μαντούδι, ενώ ανοιχτό θα είναι μόνο το 1ο ΕΠΑΛ εσπερινό Γενικό λύκειο Μαντουδίου.

σεισμος

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες μελετούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής ψυχραιμία και να είναι σε επαγρύπνηση μετά και τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ, που καταγράφτηκε στις 03:23 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κλιμάκια συνεχίζουν τους ελέγχους στην περιοχή αφού σε δεκάδες σπίτια παρουσιάστηκαν ρωγμές. Το ρήγμα εντοπίζεται συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κοινότητες Πήλι και Προκόπι, όπου πενήντα σπίτια έχουν εμφανίσει ρωγμές ενώ τουλάχιστον τρία κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν και αποφασίστηκε να κατεδαφιστούν. 

ευβοια

«Αύριο θα βρίσκονται εδώ κλιμάκια των κτιριακών υποδομών για να υπάρχει αναλυτική καταγραφή. Ψυχραιμία όλα θα πάνε καλά», δήλωσε τη Δευτέρα ο κ. Βασίλης Σπανάκης υφυπουργός Εσωτερικών, από την Εύβοια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύβοια σχολεία Σεισμός Σεισμός στην Εύβοια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark