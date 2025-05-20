Κλειστά είναι και σήμερα, Τρίτη τα σχολεία όλων των βαθμίδων του δήμου Μαντουδίου στην Εύβοια με απόφαση του δημάρχου προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Προκόπι, Πήλι, Κήρινθο και Μαντούδι, ενώ ανοιχτό θα είναι μόνο το 1ο ΕΠΑΛ εσπερινό Γενικό λύκειο Μαντουδίου.

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες μελετούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής ψυχραιμία και να είναι σε επαγρύπνηση μετά και τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ, που καταγράφτηκε στις 03:23 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κλιμάκια συνεχίζουν τους ελέγχους στην περιοχή αφού σε δεκάδες σπίτια παρουσιάστηκαν ρωγμές. Το ρήγμα εντοπίζεται συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κοινότητες Πήλι και Προκόπι, όπου πενήντα σπίτια έχουν εμφανίσει ρωγμές ενώ τουλάχιστον τρία κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν και αποφασίστηκε να κατεδαφιστούν.

«Αύριο θα βρίσκονται εδώ κλιμάκια των κτιριακών υποδομών για να υπάρχει αναλυτική καταγραφή. Ψυχραιμία όλα θα πάνε καλά», δήλωσε τη Δευτέρα ο κ. Βασίλης Σπανάκης υφυπουργός Εσωτερικών, από την Εύβοια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.