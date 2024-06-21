Παπαστεργίου- ΣΚΑΙ 100.3: Σε λίγες μέρες ο προσωπικός αριθμός σε νέες ταυτότητες

Την επομένη εβδομάδα ξεκινούν οι διαδικασίες για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων όπως είπε στον ΣΚΑΙ 100.3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πρόσθεσε ότι θα προηγηθεί η έκδοση του μοναδικού αριθμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τρία ψηφία, εκ των οποίων τα δυο θα επιλέγει ο πολίτης και στη συνέχεια το ΑΦΜ.

Την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη και η ασφαλιστική ικανότητα στο mywallet, για να βλέπουν οι πολίτες εάν είναι ενήμεροι.

Παράλληλα υπογράμμισε πως και φέτος το Πόθεν Έσχες θα γίνει με την παλιά διαδικασία με βεβαιώσεις από τράπεζες.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη:

«Το myinfo είναι η πλατφόρμα όπου θα μπαίνουμε για να διαλέγουμε τον προσωπικό αριθμό - θα είναι τρία αριθμητικά ψηφία συν το ΑΦΜ μας, εμείς επιλέγουμε από τα τρία ψηφία τα δύο. Το σημαντικό είναι ότι παράλληλα με τη νέα ταυτότητα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φτιάχνουμε έναν νέο τρόπο αυθεντικοποίησης πολύ πιο ισχυρό παρέχοντας νέους κωδικούς (για όσους επιθυμούν να τους έχουν, ενώ όσοι θέλουν θα κρατήσουν τους παλιούς τους), ώστε να πάμε σε έναν ψηφιακό κόσμο που θα είναι πολύ πιο ασφαλής».

Όσον αφορά την κατάθεση φακέλου με τα στοιχεία (πτυχία, εργασιακή εμπειρία κ.ά.) στο ΑΣΕΠ ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η άντληση δεδομένων θα γίνεται αυτόματα μέσω ψηφιοποίησης.

Για την ψηφιακή ταυτότητα επεσήμανε ότι δεν έχει ισχύ εκτός Ελλάδας επειδή «δεν υπάρχει ακόμη κοινό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο», ενώ σημείωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Κύπρο να γίνεται μεταξύ των δυο χωρών η επιβεβαίωση των ψηφιακών ταυτοτήτων.

Σχετικά με την επιστολική ψήφο είπε ότι «η προσπάθεια πέτυχε, ψήφος δεν είναι μόνο κάλπη και παραβάν. Θα πρέπει να σκεφτούμε με προσοχή τα επόμενα βήματα, τα οποία θα είναι ψηφιακά. Από και πέρα πρέπει να κρίνουμε ποιο ήταν το αποτύπωμα της πρώτης προσπάθειας της απομακρυσμένης ψήφου και αναλόγως να πράξουμε. Θεωρώ ότι δεν μπορεί ενώ κάνεις τόσα πράγματα ψηφιακά να μην ψηφίζεις ψηφιακά».

Αναφερόμενος στην πλατφόρμα του πόθεν έσχες τόνισε ότι «θελήσαμε να την κάνουμε πιο διάφανη, ξεκάθαρη, πιο διαλειτουργική, για να δημιουργηθεί όμως θέλει δουλειά όχι μόνο από την πλευρά του κράτους αλλά και της αγοράς, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων», άρα μέχρι και τον Δεκέμβριο οι πολίτες που πρέπει να καταθέτουν το πόθεν έσχες θα ακολουθούν την παλιά διαδικασία.

Ο υπουργός μίλησε εκτενώς και για τη χρήση της ΑΙ στην υγεία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τρέχουμε ένα πρόγραμμα με το υπουργείο Υγείας το οποίο έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση των δεδομένων αλλά και την ομογενοποίηση των συστημάτων», ενώ στον τομέα της δικαιοσύνης χρειάζεται ψηφιοποίηση των αρχείων της δικαιοσύνης. «Πλέον τα μέσα υπάρχουν, η ΑΙ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Τέλος σχετικά με το ίντερνετ ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερη ποιότητα στην σταθερή τηλεφωνία και μεγαλύτερη αναταγωνιστικότητα στην κινητή, ενώ πρέπει να γίνουν και υποδομές στην σταθερή τηλεφωνία για να έχουμε ταχύτητες εφάμιλλες του ευρωπαϊκού μέσου όρου».



Πηγή: skai.gr

