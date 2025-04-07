Αιματηρό περιστατικό με θύμα οδηγό ταξί, σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο Κρήτης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από αγνώστους με κατσούνες(παραδοσιακές μαγκούρες), ενώ είχε πάει στην περιοχή για να παραλάβει πελάτη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με το θέμα της «πειρατείας» και της υποκλοπής του μεταφορικού έργου.

Το περιστατικό, όπως έγραψε το Cretalive, έγινε το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όπου ο ο επαγγελματίας οδηγός δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που διαχειρίζονται άλλο συγκοινωνιακό μέσο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι

Ο οδηγός που δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, αφού ενημέρωσε τις αρχές, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, στο νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου καταδίκασε το περιστατικό, καλώντας σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μάλιστα στην ανακοίνωση κάνουν λόγο για αγανάκτηση του κλάδου, μιλώντας για τεράστια διάσταση της «πειρατείας» και της υποκλοπής του μεταφορικού έργου.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Μετά και τη δολοφονική επίθεση εναντίον συναδέλφου μας, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας και λόγω της αγανάκτησης του κλάδου μας, από την τεράστια διάσταση της πειρατείας, της υποκλοπής του μεταφορικού έργου, της έλλειψης ελεγκτικού μηχανισμού, της προστασίας των κυκλωμάτων υποκλοπής του μεταφορικού μας έργου μέσω νομοθετημάτων ανά καιρούς από τους διάφορους υπουργούς, η Διοίκηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ηρακλείου εκτάκτως πήρε απόφαση για προειδοποιητική στάση εργασίας τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2024 το πρωί, από τις 9.00 μέχρι της 12.00 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στο χώρο του αεροδρομίου».

