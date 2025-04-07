Ακόμα ένα χτύπημα σε ΑΤΜ στην Ηλεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, αυτή τη φορά στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα που βρισκόταν τοποθετημένο το ΑΤΜ, με αγροτικό αυτοκίνητο και χωρίς να χάσουν χρόνο, το χρησιμοποίησαν σαν… πολιορκητικό κριό.

Έσπασαν την τζαμαρία, έδεσαν το ΑΤΜ, το έσυραν με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Το χτύπημα φέρεται να ήταν καλά οργανωμένο και εκτελέστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Μέχρι και αυτή την ώρα, παραμένει άγνωστο το ποσό που κατάφεραν να αρπάξουν οι δράστες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ωστόσο οι δράστες – όπως και σε προηγούμενα χτυπήματα στην περιοχή – φαίνεται να γνώριζαν πώς να διαφύγουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ΑΤΜ στην Ηλεία μπαίνει στο στόχαστρο των δραστών με τις Αρχές -και σε αυτή την περίπτωση να αναζητούν υλικά από κάμερες ασφαλείας καθώς και στοιχεία προκειμένου να φτάσουν πιο κοντά στα ίχνη των κακοποιών.

