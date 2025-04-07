Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας - Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης και σε μήκος 8,5 χλμ έως της Νέα Φιλαδέλφεια λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων που συνέβη νωρίτερα.

Αρκετές καθυστερήσεις σημειώνονται και στο Σκαραμαγκά, όπως και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τη Δημητρίου Γούναρη.

Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Σταδίου, η Βασ Σοφίας προς τη Βουλή, η Βασ. Αμαλίας και η κάθοδος της Καλλιρρόης.

Πηγή: skai.gr

