Υπόθεση Κολωνού: Ένοχοι 11 εκ των κατηγορουμένων – Αθώοι οι 6

Την ενοχή 11 εκ των 17 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό Δικαστήριο

Κολωνός

της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή 11 εκ των 17 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής  σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό Δικαστήριο. 

Για οκτώ κατηγορούμενους η απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής τους ήταν ομόφωνη και για τρεις κατά πλειοψηφία, ενώ ένας κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για πορνογραφία σε βαθμό πλημμελήματος. Η απόφαση δικαστών κι ενόρκων για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ήταν είτε ομόφωνη, είτε κατά πλειοψηφία

Συνθήματα συμπαράστασης από συλλογικότητες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ακούγονταν την ώρα που η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφωνούσε την απόφαση.

