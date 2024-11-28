της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή 11 εκ των 17 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό αποφάσισε το Μεικτό ορκωτό Δικαστήριο.

Για οκτώ κατηγορούμενους η απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής τους ήταν ομόφωνη και για τρεις κατά πλειοψηφία, ενώ ένας κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για πορνογραφία σε βαθμό πλημμελήματος. Η απόφαση δικαστών κι ενόρκων για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ήταν είτε ομόφωνη, είτε κατά πλειοψηφία

Συνθήματα συμπαράστασης από συλλογικότητες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ακούγονταν την ώρα που η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφωνούσε την απόφαση.

Πηγή: skai.gr

