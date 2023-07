Πανσέληνος Ιουλίου 2023: Κορυφώνεται απόψε το «Φεγγάρι του Ελαφιού» - Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

Ενα από τέσσερα υπερφεγγάρια του 2023 - Η πανσέληνος φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη και είναι ορατή για 3 νύχτες

Σήμερα το βράδυ, Δευτέρα, 3 Ιουλίου, κορυφώνεται στον ουρανό η Πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Ελαφιού».

Αυτή η Πανσέληνος ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού» επειδή, σύμφωνα με την παράδοση των ιθαγενών, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

Η πανσέληνος Ιουλίου είναι ένα από τέσσερα υπερφεγγάρια του 2023. Είναι κατά 7% μεγαλύτερη και με το ανθρώπινο μάτι φαίνεται και φωτεινότερη.

Μάλιστα, το ολόγιομο φεγγάρι φαίνεται στον ουρανό για περίπου τρεις ημέρες.

July’s full moon, also known as the buck moon, rises above the Ancient Temple of Poseidon at Cape Sounio.#fullmoon #buckmoon #capesounio

Το Twitter έχει γεμίσει από εντυπωσικές εικόνες του «Φεγγαριού του ελαφιού» από όλο τον κόσμο.

Άλλες ονομασίες για αυτό το φεγγάρι είναι και «Πανσέληνος του Κεραυνού», «Πανσέληνος του Σανού» και «Πανσέληνος του Υδρόμελου».

Η επόμενη πανσέληνος θα είναι την 1η Αυγούστου.



