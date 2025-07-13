Πάνω από 750 αμπούλες «αερίου γέλιου» (Laugh ing Gas) εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, στην περιοχή του Λαγανά, καθώς και φέτος συνεχίζεται η παράνομη διάθεση τους στο νησί.

Επίσης κατασχέθηκαν 2 μηχανισμοί χρήσης, συσκευασίες με μπαλόνια καθώς και πλήθος χρησιμοποιημένων αμπουλών και μπαλονιών.

Οι έλεγχοι έγιναν σε τρία καταστήματα της περιοχής από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Επιπλέον, μέσα σε ένα κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σπασμένες στέκες μπιλιάρδου, διαμορφωμένες με τρόπο που να προσομοιάζουν με ξύλινα γκλοπ, μήκους 60 εκατοστών.

Για τις παραπάνω υποθέσεις συνελήφθησαν τρία άτομα, ιδιοκτήτης και υπεύθυνοι, σε αντίστοιχα καταστήματα και με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τι είναι οι «αμπούλες γέλιου» - Διακινούνται ως ναρκωτικό

Το υποξείδιο του αζώτου ή πρωτοξείδιο του αζώτου - γνωστό και ως «αέριο του γέλιου» ή και νίτρο - είναι χημική ένωση με χημικό τύπο Ν2Ο, η οποία ανήκει στα οξείδια του αζώτου.

Σε θερμοκρασία δωματίου είναι άχρωμο, μη-εύφλεκτο αέριο, με ελαφρώς γλυκιά μυρωδιά και γεύση.

Χρησιμοποιείται στη χειρουργική και την οδοντοϊατρική εξαιτίας της αναισθητικής και αναλγητικής δράσης του.

Είναι γνωστό και ως αέριο του γέλιου, επειδή προκαλεί ευφορία όταν εισπνεέται, μια ιδιότητα που έχει οδηγήσει να χρησιμοποιείται για διασκέδαση.

Επίσης χρησιμοποιείται σαν οξειδωτικό μέσο στους πυραύλους και στους αγώνες αυτοκινήτων για να αυξηθεί η ισχύς των κινητήρων.

Σε υψηλές θερμοκρασίες, το υποξείδιο του αζώτου είναι ισχυρό οξειδωτικό, παρόμοιο με το μοριακό οξυγόνο.

Τέσσερις συλλήψεις στο Λαγανά για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν στην περιοχή του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας κοκαΐνης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Από αυτούς, 44χρονος διακινητής ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη τη στιγμή που προέβαινε σε αγοραπωλησία κοκαΐνης σε τρεις παραθεριστές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 10 «φιξάκια» κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των-285- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ, επιπλέον, ο 44χρονος μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή.

