Λίγο οι ζεστές ημέρες, λίγο η φαντασία των φωτογράφων και η επιθυμία των νεονύμφων ζευγαριών στη Βόρεια Ελλάδα να ποζάρουν σε τρεχούμενα νερά και φυσικές πηγές, έχουν κάνει τη γαμήλια φωτογράφηση σε καταρράκτες viral τάση.

Τα λουτρά του Πόζαρ, οι καταρράκτες της Έδεσσας και της Βαρβάρας στη Χαλκιδική βρίσκονται στη λίστα με τα πιο δημοφιλή σημεία για γαμήλια καρέ, γεγονός που κάνει τους τουριστικούς φορείς των περιοχών να βλέπουν με ...καλό μάτι τη νέα τάση.

Σαρώνουν στα social οι πόζες των νεόνυμφων στις πηγές του Πόζαρ

Φωτογράφοι τρίτης γενιάς τα αδέρφια Νίκος και Γιώργος Παντελίδης έφτασαν μέχρι και το να φωτογραφίζουν νεόνυμφους κάτω από τη δυνατή ροή των καταρρακτών στο Πόζαρ.

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, βίντεο με νεόνυμφους ξεπέρασε το 1,5 εκατ. προβολές και οι φωτογραφίες κερδίζουν χιλιάδες likes.

Κάθε φωτογράφιση μοιάζει με σενάριο ταινίας και αποτελεί πρόκληση, με βαθμό δυσκολίας ανάλογα με τις συνθήκες και την εποχή. «Οι συνθήκες, αν και δύσκολες, με υγρασία, ατμούς και πολλές φορές χαμηλές θερμοκρασίες έξω από το νερό, δεν μας πτοούν. Η θερμότητα του νερού, σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά του τοπίου, δημιουργεί ιδανικό σκηνικό για μια μοναδική φωτογραφική εμπειρία», σημειώνουν.

Γαμήλια φωτογράφηση στους καταρράκτες της Έδεσσας

Στους καταρράκτες και το σπήλαιο της Έδεσσας «αστράφτουν», επίσης, τα φλας των φωτογράφων.Νύφη και γαμπρός παίρνουν θεαματικές πόζες, μέχρι και στο μονοπάτι πίσω από τη ροή του καταρράκτη, ενώ οι φωτογράφοι δεν παραλείπουν να αναδεικνύουν και τις λεπτομέρειες, όπως τα νερά που πέφτουν, τα βράχια και τη γύρω βλάστηση.

Πεζοπορία για φωτογράφηση τη Βαρβάρα Χαλκιδικής

Στη Βαρβάρα, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, οι γόβες είναι το τελευταίο που θα πρέπει να φοράει η νύφη. Αθλητικά είναι η ιδανική επιλογή για να φτάσει το ζευγάρι στην κεντρική πηγή και τους καταρράκτες, διανύοντας μια υπέροχη διαδρομή ανάμεσα στο κατάφυτο τοπίο. Ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού, που η δροσιά είναι περιζήτητη, το σημείο είναι ιδανική επιλογή.

«Οι καταρράκτες της Βαρβάρας αποτελούν προορισμό γαμήλιων φωτογραφίσεων, αλλά και προορισμό ανταλλαγής όρκων μεταξύ ζευγαριών, που επισκέπτονται την περιοχή ολόκληρο τον χρόνο - κυρίως δε την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο», αναφέρει σε δήλωσή της η σύμβουλος Τουριστικού Marketing του δήμου Αριστοτέλη Μαρία Πάππα.

Ο δήμος Αριστοτέλη έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των μονοπατιών και των γεφυρών που οδηγούν στους καταρράκτες ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμα και όχι σε τόσο αθλητικούς νεόνυμφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.