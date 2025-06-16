Πανελλαδικές 2025: Λήξη εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Ολοκληρώνονται σήμερα, Δευτέρα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, καθώς θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Τέλος εξετάσεων και στα γυμνάσια

Σήμερα, Δευτέρα, ολοκληρώνουν επίσης τις εξετάσεις τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των γυμνασίων, καθώς η ημέρα έχει οριστεί ως η τελευταία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, τα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί έως την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.

Ειδικά Μαθήματα και Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες

Παράλληλα, από σήμερα, έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 θα διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα άρχισαν το περασμένο Σάββατο, με το μάθημα των Ισπανικών και θα συνεχιστούν αύριο, Τρίτη 17 Ιουνίου, με τα Αγγλικά. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (Τετάρτη 18 Ιουνίου), το Ελεύθερο (Πέμπτη 19 Ιουνίου) και το Γραμμικό Σχέδιο (Παρασκευή 20 Ιουνίου).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας (Σάββατο 21 Ιουνίου), της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας (Δευτέρα 23 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με την εξέταση στα Γαλλικά (Τρίτη 24 Ιουνίου) και τα Ιταλικά (Τετάρτη 25 Ιουνίου).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.