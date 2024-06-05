Πανελλαδικές 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις για τα ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Αύριο, Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Ναυτικό Δίκαιο

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

-Εκτίμηση για τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2

«Θέμα Α: Αναμενόμενο με κάλυψη ευρείας ύλης στη θεωρία.

Θέμα Β: Μέτριας δυσκολίας. Οι καλά προετοιμασμένοι μπορούν να το ολοκληρώσουν.

Θέμα Γ: Περιμέναμε να δούμε τριφασικό καταναλωτή τριγώνου ή αστέρα. Όλα τα ερωτήματα δουλεμένα και γνωστά από την Τράπεζα Θεμάτων.

Θέμα Δ: Περιμέναμε να δούμε κύκλωμα σε οποιοδήποτε συνδυασμό σε σειρά ή παράλληλο.

Τα θέματα ήταν στο αναμενόμενο μοτίβο και για μαθητές που προετοιμάστηκαν ενδελεχώς τόσο στη θεωρία, όσο και στις ασκήσεις», σύμφωνα με την κυρία Ιωάννα Μίχαλου από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις σε Ηλεκτροτεχνία 2

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

