Με κοινή δήλωσή τους οι αρχηγοί της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού (Φώτης Ιωαννίδης, Ζέκα Γκονσάλβες, Τάσος Μπακασέτας και Μπαρτ Σένκεφελντ) κι εκπροσωπώντας όλους τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Μίμη Δομάζου, τονίζοντας πως ο μεγάλος «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αποτελεί «οδηγό για εμάς τους νεότερους».

Αναλυτικά η δήλωση των αρχηγών του Παναθηναϊκού:

«Η απώλεια του Μίμη Δομάζου είναι τεράστια τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξε ένας μύθος για το σύλλογο με σπουδαία επιτεύγματα. Για εμάς τους νεότερους η πορεία του αποτελεί οδηγό. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στους οικείους του Μίμη Δομάζου.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού,

Oι αρχηγοί της ομάδας»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

