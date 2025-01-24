Θεσσαλονίκη:Τα τρακτέρ σε Πέλλα και Κιλκίς

Στην άκρη των δρόμων και σε πλατείες παραμένουν για δεύτερη ημέρα, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους σε δύο περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Πέλλα, αγρότες βρίσκονται στον κόμβο Γυψοχωρίου με 19 αγροτικά μηχανήματα. Στο Κιλκίς οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ τους σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Στο γήπεδο του Πολυκάστρου βρίσκονται 20 τρακτέρ, στην πλατεία Ευρωπού 9 ενώ στην πλατεία Τούμπας υπάρχουν 3 τρακτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις για το αν και με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Πάντως, έως αυτήν την ώρα δεν έχουν κλείσει δρόμους και δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

