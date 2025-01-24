Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη σε βάρος των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος που συνελήφθησαν για παράνομες συνταγογραφήσεις ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα οι 6 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών κατ εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατ εξακολούθηση καθώς και για:

Ψευδή βεβαίωση κατ εξακολούθηση

Απάτη κατά εξακολούθηση

Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση

Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συμμορία

Κατοχή γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμη 10 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

